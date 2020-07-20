Son dakika haberleri! ZIPKINLA DALIŞ YAPAN İKİ GEMİCİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU, DİĞERİ KAYBOLDU - Son Dakika

Son dakika haberleri! ZIPKINLA DALIŞ YAPAN İKİ GEMİCİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU, DİĞERİ KAYBOLDU

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedine ulaşıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yapan iki gemiciden Ayhan Kemer'in cesedine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri kayıp diğer gemicinin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Marmaris'in Bozburun Mahallesi açıklarındaki Bozukkale mevkiinde demirli 'Lorient' isimli gulet teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ve usta gemici Ünal Aydın, dün saat 22.00 sıralarında, teknedeki başka bir gemici tarafından lastik botla zıpkınla balık avlamak için Bozukkale Koyu çıkışına bırakıldı. 'Ancak, aradan geçen 4 saate rağmen 2 gemici sudan çıkmayınca, teknenin kaptanı saat 01.59'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 02.25'te intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgeye, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik botu da takviye olarak gönderildi.

Saat 06.30 sıralarında iki gemicinin dalış yapmak için bırakıldıkları bölgenin yakınında ceset bulundu. Gemi kaptanı tarafından yapılan teşhiste, cesedin gemici Ayhan Kemer'e ait olduğu belirlendi. Kayıp diğer gemici Ünal Aydın'ı ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), -


Marmaris, Kemer, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:27 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! ZIPKINLA DALIŞ YAPAN İKİ GEMİCİDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU, DİĞERİ KAYBOLDU - Son Dakika
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