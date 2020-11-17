Son dakika haberleri: Ziraat Bankası "Kolay Adres" ve "FAST" ile para transferlerinde öne çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ziraat Bankası "Kolay Adres" ve "FAST" ile para transferlerinde öne çıkıyor

17.11.2020 14:29
Son dakika haberleri: Ziraat Bankası

Son dakika haberlerine göre Ziraat Bankası "Kolay Adres" ve "FAST" ile para transferlerinde de daha fazlasını sunuyor.

Ziraat Bankası "Kolay Adres" ve "FAST" ile para transferlerinde de daha fazlasını sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, "Kolay Adres" uygulaması ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu, e-posta, TCKN/VKN/YKN ve pasaport numarası gibi anahtar bilgileri kullanarak hızlı ve kolay para transferi yapabilme, ayrıca FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi ile de söz konusu transferleri 7/24 gerçekleştirilebilme imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, para transferindeki Kolay Adres uygulamasının müşterileri için uzun IBAN numarasının temin edilmesi, yazılması veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracağını belirterek, banka içi ve dışına yapılacak TL para transfer işlemlerinde bu sistemin kullanılabileceğini ifade etti.

Ziraat Bankası'nın 13 milyonun üzerinde aktif dijital müşteri sayısı ile bu alanda sektörün öncü bankası konumunda olduğunu aktaran Kırbaş, şunları kaydetti:

"Ziraat Mobil ile artık para transferleri de daha kolay ve daha hızlı hale geliyor. Kolay Adres uygulaması ile müşterilerimiz cep telefonu, e-posta, 'TCKN/VKN/YKN' ve pasaport numarası bilgilerini Ziraat Bankası hesabına ait bir IBAN ile eşleştirebiliyor. Şube, İnternet Bankacılığı ve Ziraat Mobil kanallarından, güvenli ve hızlı bir şekilde Kolay Adres tanımlamalarını yapabiliyor. Hesapların, anahtar adreslerle eşleştirilmesi bireysel/kurumsal ayrımı olmaksızın tüm müşterilerimiz için mümkün. 2021 Ocak ayı itibarıyla para transferlerinde de FAST sistemi ile yeni bir dönem başlayacak. FAST sistemine geçiş ile birlikte sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle diğer bankalara da saniyeler içinde para aktarımı 7/24 mümkün olacak. Müşterilerimiz mal ve hizmet alımlarında iş yerinin sunacağı karekodu cep telefonları ile tarayarak FAST üzerinden hızlı, temassız ve kolay bir şekilde ödeme de yapabilecek.

400'ün üzerinde işlem çeşitliliği sunan dijital kanallarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Kullanıcı dostu ve kapsamlı bir mobil bankacılık yapımız var. Müşterimizin ihtiyacı olan bankacılık işlemini en kolay ve en hızlı şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyoruz. Sunduğumuz kolaylıklara para transferi alanında bir yenisini daha eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Belirttiğim sistemin hayata geçirilmesi için bankalarımızla birlikte yoğun emek harcayan ve projelere liderlik yapan Merkez Bankamıza ve Bankalararası Kart Merkezimize de sektör adına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Ziraat Bankası, Operasyon, Pasaport, Banka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ziraat Bankası 'Kolay Adres' ve 'FAST' ile para transferlerinde öne çıkıyor - Son Dakika


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