Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı

07.12.2020 22:22
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı, System.String[]

Son dakika haberine göre IĞDIR'da otomobille çarpışan zırhlı araçtaki bir polis memuru yaralandı.

IĞDIR'da otomobille çarpışan zırhlı araçtaki bir polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 21.00'de merkez Emek Mahallesi Evrenpaşa caddesinde meydana geldi. Enes Toka yönetimindeki 33 AEE 736 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Kazada takla atan zırhlı araç yol kenarında park halindeki 63 EV 706 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Takla atan Zzırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinden biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis tedbir amaçlı hastaneye sevkedildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı
Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı

Emek Mahallesi, Polis Memuru, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zırhlı polis aracı, otomobille çarpıştı: 1 polis yaralı - Son Dakika


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