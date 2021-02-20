Son dakika haberleri! Zişan'ın ölümüne neden olan sürücünün bulunması için özel ekip - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Zişan'ın ölümüne neden olan sürücünün bulunması için özel ekip

20.02.2021 08:25

Son dakika haber... KONYA'da, ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak'ta kaybeden Zişan Can'ın (10) ölümüne yol açan sürücünün bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu.

KONYA'da, ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak'ta kaybeden Zişan Can'ın (10) ölümüne yol açan sürücünün bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında özel ekip kuruldu. Jandarmanın kurduğu özel ekip, kaza güzergahındaki belediyelerin su tankerlerinin o bölgede bulunup, bulunmadığını yine kaza yerinin çevresinde sulama arazileri, su kuyuları, su tanklarının olduğu bölgelere tankerin gelip, gelmediğini araştırıyor.

Ilgın ilçesinde oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can'ı tedavi için Konya'da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can'ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ÖZEL EKİP

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın talimatıyla Zişan'ın ölümünün ardından kazaya karışan tanker sürücüsünün bulunması için yeniden soruşturma başlatılıp, özel ekip kuruldu. Selçuklu Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, kaza güzergahındaki belediyelerin su tankerlerinin o bölgede bulunup, bulunmadığını yine kaza yerinin çevresinde sulama arazileri, su kuyuları, su tanklarının olduğu bölgelere tankerin gelip, gelmediğini araştırıyor. Ekip, kaza döneminde yeni ve eski tanıklarla da temasa geçip, tankerin belirlenmesi için aracın üzerindeki yazılardan renklerine, farına, jantına kadar en küçük ipucuna ulaşmak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
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Ali Can, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Zişan'ın ölümüne neden olan sürücünün bulunması için özel ekip - Son Dakika


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