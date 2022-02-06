Üye Girişi
Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri

06.02.2022 21:57

Son dakika haberler: Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor.

Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna arasında çatışmaların 2014'ten bu yana sürdüğü Donbas'ta, tüm dünya Rusya ve ABD arasındaki restleşmelerle bölgede topyekun bir savaşın çıkma ihtimalini endişeyle takip ediyor. ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal hazırlığında olduğuna yönelik iddiaları, Rusya'nın söz konusu iddiaları reddetmesine rağmen bölgede arttırdığı askeri hareketlilik, gözlerin tekrar Donbas'a çevrilmesine yol açtı. Ukrayna ordusunun Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor.

Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri
Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri
Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:54 Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum
21:39 Karantinada olan Cumhurbaşkanı: Ben istirahatlere pek alışık değilim, durmak yok yola devam
21:39 Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
21:29 Altay, haftalar süren galibiyet hasretini Göztepe karşısında bitirdi
21:28 AK Parti'den HDP'li Hüda Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili paylaşımına tepki geldi: Kınıyoruz
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 22:03:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Zolote'deki Ukrayna askerleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement