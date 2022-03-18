Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 11:24

Son dakika haber... Tören alanı görüntüsü Saygı duruşunda bulunulması Çelenk sunumu Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Zonguldak Zonguldak'ta düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Tören alanı görüntüsü

Saygı duruşunda bulunulması

Çelenk sunumu

Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Zonguldak

Zonguldak'ta düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz, törende yaptığı konuşmada, vatanın bağımsızlığı, özgürlüğü ve bütünlüğü uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin azmi, inanç ve kararlılığı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz da Türk ulusunun tarih boyunca ülkesinin bütünlüğü ve bağımsızlığı için yurdun her köşesinde şehitler vererek bütün dünyaya gücünü ispatladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika haberi... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü Son dakika haber... Yenimahalle'de şehit yakını ve gaziler için 'Destek Masası' kuruldu Son dakika haber... Yenimahalle'de şehit yakını ve gaziler için 'Destek Masası' kuruldu

Zonguldak, Çelenk, Şehit, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement