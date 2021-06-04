Üye Girişi
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor"

04.06.2021 23:20

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrol ve doğal gaz aramalarında yeni keşifler için rota oluşturulduğunu bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamdolsun. 135 milyar metreküplük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'den çıkarılacak doğal gazın 2023'te hizmete sunulması bekleniyor.

Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor
Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: Yeni keşifler için rota oluşturuluyor

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Petrol, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Yeni keşifler için rota oluşturuluyor' - Son Dakika


Son Dakika

Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Jet kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Nazlı Çarmıklı ile evlendi Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu Habib Nurmagomedov'un Ronaldo sevinci sosyal medyaya damga vurdu 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin değeri 25-28 milyar dolara tekabül ediyor Samsun'da denizde cenin bulundu Samsun'da denizde cenin bulundu Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Tatil için Antalya'yı tercih eden güzel spiker Eva Murati'nin cesur pozlarına beğeni yağıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Deniz Naki, Almanya'da hakim karşısına çıktı! PKK'ya finansman sağladığından da şüpheleniliyor Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenleri hayran bırakan anlar gündem oldu Derya Uluğ futbol topuyla şov yaptı! İzleyenleri hayran bırakan anlar gündem oldu         
23:56
Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor Çukur'un final bölümünden ön izleme yayınlandı! Yamaç'ın oğlu ortaya çıkıyor         
23:39
Kanada'nın yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha ettiği ortaya çıktı Kanada'nın yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha ettiği ortaya çıktı         
23:07
Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı Son anket sonuçlarında sürpriz! MHP ve HDP baraj altında kaldı         
22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TPAO Genel Müdürü arasında güldüren diyalog         
21:11
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak         
20:48
Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda akıma kapılan şahıs, hayatını kaybetti         
19:22
Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza Eski yarbay Mehmet Alkan'a Devlet Bahçeli'ye hakaretten ceza         
18:05
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!         
16:19
İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu         
16:09
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 00:09:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Yeni keşifler için rota oluşturuluyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement