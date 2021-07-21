Son dakika haberleri: ZONGULDAK - Çiftlik yangınında 12 bin hindi yavrusu telef oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu.

Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi'ndeki çiftlikte, İbrahim ve oğlu Zeki Yener'in bakım çalışmasından bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada Zeki Yener, alevlerin sıçradığı otomobili kurtarmak istediği sırada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı Zeki Yener, 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bazı hindi yavrularını kurtararak dışarı çıkardı.

Yangında, 12 bin hindi yavrusu telef oldu, çiftlik ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, çiftlik sahibi İbrahim Yener'in söndürme çalışmalarını izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yangında, büyük çapta zararın meydana geldiği öğrenildi.