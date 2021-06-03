Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

- Zonguldak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

ZONGULDAK - Uzun Mehmet Cami ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışını yapmak üzere Zonguldak'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta yapımına 2019 yılında başlanan ve yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Cami ve 2016 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos Limanında açılış yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın kente gelecek olması heyecana neden oldu. İlk olarak 6 bin kişilik kapasiteli Uzun Mehmet Camisinde Cuma namazı kılacak olan Erdoğan caminin açılışını yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapımı tamamlanan maske fabrikasının açılışına katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buradaki ziyaret ve açılışlarının ardından Filyos Limanında açılışa katılacak. Erdoğan'ın Filyos Limanından vereceği müjde ise merakla bekleniyor.