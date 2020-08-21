Son dakika haberleri! ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu doğal gaz rezerviyle ilgili açıklaması, vatandaşları sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih sondaj gemisinin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu doğal gaz rezerviyle ilgili açıklaması, vatandaşları sevince boğdu. Kahvehanelerden ilgiyle izlenen açıklama, yerin metrelerce altında çalışan maden işçilerini de sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ??Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda?? açıklaması kentte sevince neden oldu. Zonguldak'ın 80 mil açığında yapılan sondajla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması kahvehanelerde ve çay ocaklarında ilgiyle izlendi.

Bir kafede açıklamayı dinleyen Atıf Yaman, "Gayet güzel oldu ülke açısından. Alkışlanacak, gururlanacak bir durum. Zonguldak'a da faydası olacaktır. Zonguldak'a da hizmet olur. Biz çok heyecanlıyız. Heyecanla izledik. Böyle bir müjde bekliyorduk" dedi. Mehmet Seven ise Türkiye adına sevindirici bir haber olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Seven, "Türkiye'nin yer altı kaynakları çok. Bulunduğuna çok seviniyorum. İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçer. Türkiye'ye faydalı olmasını dilerim. Herkesi tebrik ederim. Hayırlı olsun. Türk vatandaşı olarak heyecanlıyız. Daha ucuza doğal gaz kullanacağız. Enerjimizi daha ucuza getireceğiz. Bu konuda heyecanlıyız. Batı Karadeniz'de bulunması çok güzel. Zonguldak'a çok büyük katkısı olur" diye konuştu.

MADEN İŞÇİLERİ SEVİNÇ YAŞADI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yerin metrelerce altından çalıştıktan sonra yeryüzüne çıktıklarına cep telefonlarından izledi. İşçiler, Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunmasını sevinçle karşıladı. Maden işçisi Akın Kuzuören, Zonguldak'ın taşkömürü üretimiyle yıllardır Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi. Şimdi doğal gaz ile de ekonomiye büyük katkı vereceğini ifade eden Kuzuören, "TTK ve özel sektörde çalışan madenciler yıllarca ülke ekonomisine büyük katkılar kazandırmıştır. Şu anda Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunması Zonguldak içinde daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

İşçilerden Hüseyin Kabarık da açıklamayı büyük bir heyecanla dinlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yıllarca madenlerle ülke ekonomisine katkı sağlayan Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunması bizi çok memnun etti. Ekonomik olarak Türkiye'ye büyük katkı olabilir. Sadece maden sektöründe değil doğal gaz sektöründe de iş imkanlarını arttırabileceği için ülke için sevindirici bir haber."

Son dakika haberleri! ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ZONGULDAK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, madencileri sevindirdi - Son Dakika

Son Dakika

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