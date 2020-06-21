Son dakika haberleri: Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, törende yaptığı konuşmada, Zonguldak kömür havzasının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne ekonomisiyle yüz binlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.

"Taş kömürünün 1848 yılından itibaren üretilmeye başlanmasıyla ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde de Zonguldak, hep lokomotif rol görevi üstlenmiştir." diyen Alan, kadim medeniyetin mirası üzerine kurulan Cumhuriyeti kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu da madenciliğin bölgenin sosyolojisini, demografik yapısını ve kültürünü şekillendirdiğini anlatarak, "Ülkenin yaşadığı yoğun pandemi döneminde bizim olan bizimdir. Bizim olana sahip çıkmamız, bizim olanın üstüne daha da koyarak, daha da ayağa kalkarak ülke ekonomisine büyük katkılarla beraber yeniden eski şanlı dönemlerindeki gibi TTK'nin katkısını sağlamak hepimizin borcudur." diye konuştu.

"Önlemleri en üst seviyede alarak üretmeye devam ediyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ise mart ayı sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışanların sağlıklarını korumak adına üretime ara vermek durumunda kaldıklarını hatırlatarak, "Pandemi, ülkemizde etkisini azaltsa da devam ediyor. İşçi sağlığını, iş güvenliğini her şeyden önde tutarak, önlemleri en üst seviyede alarak ülkemiz ve milletimiz adına üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Uzun Mehmet'in öyküsü

Uzun Mehmet ve kömürün bulunuşuyla ilgili öykü, 1820-1829 yıllarında geçiyor.

Öyküde, Uzun Mehmet'in hikayesi şöyle anlatılıyor:

"Uzun Mehmet, Ereğli'ye bağlı Kestaneci köyündendir. 1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinir. Uzun Mehmet, askerliğini bahriye eri olarak yapmıştır. Terhis olurken kendisine subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istenmiştir.

Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için değirmen tamamen doludur. Uzun Mehmet, dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir.

Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevinir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapar. Bazı yerleri kazan Uzun Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürür. Padişah 2. Mahmud, kömürün bulunuşuna sevinerek, Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir. Böylece kömürün bulunuşu 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer.

Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet'in kömürü bulmasını hazmedemez. İstanbul'a Fen Heyeti'ne gitmek için yola çıkan Uzun Mehmet'i Leblebici Hanı'nda öldürtür."

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü

Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü - Son Dakika

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