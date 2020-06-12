Son dakika haberleri... ZONGULDAK Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandıZONGULDAK'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı ZONGULDAK'ta, özel maden ocağından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köroğlu köyünde bulunan özel maden ocağından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada; ormanlık alanda ocak havalandırma motoru, maden vinci ve vagonu, kesim motorları ile çeşitli maden araçları bulundu. Yaklaşık 50 bin lira değerindeki malzemeleri kendilerine ait kamyonetle çaldıkları iddia edilen B.D. (29), S.K. (41) ve C.K.(19) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'hırsızlık' suçunan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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