Son dakika haberleri: Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu: 60 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

- Zonguldak polisinden tarihi uyuşturucu operasyonu: 60 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

60 milyon liralık uyuşturucu işte böyle ele geçirildi

ZONGULDAK - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kent tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Kolombiya'dan yola çıkan kömür yüklü geminin suya batık kısmında 60 milyon lira değerinde 30 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri kente kaçak yollarla yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kolombiya'dan yola çıkan kömür yüklü kuru yük gemisi Kilimli ilçesindeki limana girişinden itibaren takibe alındı. Limana yanaştırılan geminin personelinin aşağıya indirilmesine izin verilmeden gemiye baskın düzenlendi. Dalgıçların da katıldığı operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Geminin suya batık kısmına özel bölme yapıldığını tespit eden ekipler o bölgeye yöneldi. Shangdong de Rui isimli kuru yük gemisine çıkan çok sayıda narkotik polisi gemiyi de didik didik aradı. Geminin bütün kapalı bölmelerini inceleyen ekiplere, Narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Zula edilen özel bölme, römorkör yardımıyla halatlara bağlanarak bulunduğu yerden çekilerek çıkartıldı. Özel bölmeyi karaya çıkartan ekipler, kapağını açtıkları özel bölmenin içerisinde tam 31 bin 279 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Operasyon anı ise drone ile saniye saniye havadan da görüntülendi. Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin sorguları sürüyor.