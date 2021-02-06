Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası

06.02.2021 21:17
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak Valiliği, kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülere dair, kentte böyle bir şahsın şu ana kadar tespit edilemediğini bildirdi.

Zonguldak Valiliği, kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülere dair, kentte böyle bir şahsın şu ana kadar tespit edilemediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5-6 Şubat'ta 'Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük bir tepki uyandıran video ve haberle ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir."

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kadıköy'deki ilk zaferi sonrası ağlayan Arda'nın maç sonrası puro açıklaması dikkat çekti Son Dakika: Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan Nurcan Serçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi F.Bahçeli Mert Hakan'dan Cüneyt Çakır tepkisi: Tokatlıyorlar, faul vermiyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 7 bin 897 yeni vaka tespit edildi Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin
Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı Son Dakika: Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan, Abdürrahim Albayrak'a saldırmaya çalıştı         
21:25
Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor         
21:09
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti         
20:09
Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı Polise 300 dolar rüşvet teklif eden şahsın arabasından 5 milyon liralık uyuşturucu çıktı         
17:50
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı         
16:46
Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü Endonezya'da sel atık boya ile karıştı, sokaklar kırmızıya büründü         
15:05
Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu         
14:11
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 21:44:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei