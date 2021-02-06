Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddiası
06.02.2021 21:17
Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak Valiliği, kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülere dair, kentte böyle bir şahsın şu ana kadar tespit edilemediğini bildirdi.
Zonguldak Valiliği, kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği sopayla vurarak öldürdüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntülere dair, kentte böyle bir şahsın şu ana kadar tespit edilemediğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5-6 Şubat'ta 'Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük bir tepki uyandıran video ve haberle ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir."
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