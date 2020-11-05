Çatıda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu

Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim

İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık