Zonguldak'ta çıkan hortum kamerada
Denizin ortasında aynı anda ortaya çıkan 3 hortum kokuttu
ZONGULDAK - Zonguldak kıyılarında yağmurun ardından denizde ortaya çıkan hortumlar korkuttu. Kent merkezinin 2 kilometre açığında oluşan 3 hortum paniğe sebep oldu. Belli aralıklarla oluşan 3 hortumu gören vatandaşlar olayı cep telefonu ile görüntüledi. Yaklaşık 5 dakika etkili olan hortum daha sonra gözden kayboldu.
Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:54 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Son dakika haberleri! Zonguldak'ta çıkan hortum kamerada - Son Dakika