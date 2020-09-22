Son dakika haberleri... Zonguldak'ta darbedildiği iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Filyos beldesinde husumetli olduğu belirtilen Hasan Ayaz (58) ile K.B.K. (20) arasında tartışma çıktı.

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