Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 20:34
Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Ereğli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu U.H.A.M. ve S.H.J.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı Zonguldak'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı Son dakika! Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, Ordu'da yakanlandı

Zonguldak, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:19 Rus Müzakere Heyeti Başkanı Medinsky: İkincil konularda uzlaşmaya yakınız ancak kilit konularda ilerleme yok
20:12 Bursa'da gece kulübü işletmecilerinin arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltına alındı!
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 20:40:32. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement