Son dakika haberleri... Zonguldak'ta demokrasi nöbeti tutuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta demokrasi nöbeti tutuldu

Gelen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

ZONGULDAK'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Madenci Anıtı önünde, Zonguldak Valiliği tarafından 'Demokrasi Nöbeti' programı düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde amacına ulaşamadan engellendiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik, beraberlik, diriliş ve direniş ruhu doğmuş, aziz milletimiz varlığına, birliğine yönelen tehdidi bertaraf etmek için sokakları doldurmuş, ülkesini, devletini, milletini parçalamaya çalışanlara, darbe heveslilerine büyük bir ders vererek, ülkesine, devletine, milletine milli bir şuurla mermilere karşı durarak canı pahasına sahip çıkmıştır." dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman milletin kararlılığıyla engellendiğini söyledi. Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşmasının meydana kurulan ekrandan canlı olarak izlenmesiyle devam etti.

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zonguldak'ta demokrasi nöbeti tutuldu - Son Dakika

Son Dakika

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Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
23:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
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