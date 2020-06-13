Son dakika haberleri | Zonguldak'ta evin bahçesine uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir evin bahçesine otomobilin uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir evin bahçesine otomobilin uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Filyos beldesinde Tezcan D. yönetimindeki 67 NZ 594 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü Tezcan D. ve yanındaki eşi Fatma D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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