Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi

09.11.2020 09:47
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi, System.String[]

Son dakika habere göre KORORNAVİRÜS salgınının başladığı ilk aylarda vaka sayılarındaki artış nedeniyle büyükşehirler ile aynı kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak'ta, koronavirüs ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin 1 günü, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

KORORNAVİRÜS salgınının başladığı ilk aylarda vaka sayılarındaki artış nedeniyle büyükşehirler ile aynı kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak'ta, koronavirüs ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin 1 günü, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. 276 personelin görev aldığı 96 ekip, gece- gündüz mücadele veriyor.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri ile koronavirüsün yayılmasını önlemek için mücadelesini sürdürüyor. Salgınının ilk görüldüğü Mart ayında vaka sayılarındaki artış nedeniyle büyükşehirler ile birlikte aynı kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, çalışmalarını özveriyle yürütüyor. 96 ekipte 276 sağlık personeli, 24 saat çalışıyor. Zonguldak Toplum Sağlığı Merkezi'nce koordine edilen çalışmalarda ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan hasta ve temaslı kişileri anında tespit ederek, evlerinde kontrol ediyor.

24 SAAT BOYUNCA SAHADALAR DHA, Zonguldak'taki filyasyon ekiplerinin bir gününe eşlik ederek, koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi görüntüledi. Koordinasyon merkezince sisteme Covid-19 testi pozitif çıkan hastanın bilgilerinin düşmesinin ardından hastaya ilk bilgiyi veren ekipler, daha sona özel kıyafetlerini giyerek, izole olmasını istedikleri hastanın ikametine gidiyor. Gerekli sağlık kontrolünden geçirilen hastaya yapması gerekenleri anlatan ekipler, ardından filyasyon çalışmasına başlıyor. Hastanın temas ettiği kişilere kısa sürede ulaşılarak, 14 gün evde karantinada kalmaları ve herhangi bir sağlık probleminde yapmaları gerekenler bildiriliyor. Ekiplerin çalışmasına olumsuz hava şartları da engel olmuyor.SİSTEME POZİTİF HASTA DÜŞMESİYLE ÇALIŞMA BAŞLIYOR Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emrah Doğan, ekiplerin 24 saat boyunca hastalığın önüne geçmek için sahada olduklarını söyledi. Hastanın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hızlı bir çalışmanın anında başladığını ifade eden Dr. Doğan, "Halk sağlığı yönetim sistemince açık olan ekranlarımıza hasta pozitif olarak düştüğü anda hastayı önce arayıp, bilgilendirmesini yapıyoruz. Uyması gereken kuralları anlatıyoruz ve izolasyon sürecinin başladığını anlatıyoruz. Bütün kurallarını hatırlatıyoruz. Filyasyon ekiplerimiz hep hazır durumda 24 saat boyunca. Çalışmalara başlıyorlar ve evlere ziyarete gidiyoruz. Süreci özetliyoruz ve kaç gün evde kalacaklarını herhangi bir şikayette ne yapmaları gerektiğini anlatıyoruz" dedi. 24 SAAT GÖREVDEYİZ Dr. Doğan, filyasyonun temel amacının sağlıklı insanları korumak ve hastalığın bulaşmasını önlemek olduğunu belirterek, şöyle dedi:  "Bunun için sabah akşam, gece ve gündüz doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, şoförlerimiz dahil tüm ekibimiz gerçekten büyük bir özveri ve mücadeleyle çalışıyoruz. Amacımız hastalığın bulaşmasını yavaşlatmak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bakanlığımızın belirlediği 14 gün kuralına ve diğer tedbirlere uymaları. Bizler 24 saat onlar için görevde olmaya devam edeceğiz."

Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi
Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Zonguldak, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi - Son Dakika


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