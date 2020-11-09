Son dakika haberleri! Zonguldak'ta filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini DHA görüntüledi - Son Dakika

KORORNAVİRÜS salgınının başladığı ilk aylarda vaka sayılarındaki artış nedeniyle büyükşehirler ile aynı kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak'ta, koronavirüs ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin 1 günü, Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. 276 personelin görev aldığı 96 ekip, gece- gündüz mücadele veriyor.

Sağlık Bakanlığı ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri ile koronavirüsün yayılmasını önlemek için mücadelesini sürdürüyor. Salgınının ilk görüldüğü Mart ayında vaka sayılarındaki artış nedeniyle büyükşehirler ile birlikte aynı kısıtlamaların uygulandığı Zonguldak'ta, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, çalışmalarını özveriyle yürütüyor. 96 ekipte 276 sağlık personeli, 24 saat çalışıyor. Zonguldak Toplum Sağlığı Merkezi'nce koordine edilen çalışmalarda ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan hasta ve temaslı kişileri anında tespit ederek, evlerinde kontrol ediyor.