Son dakika haberleri... Zonguldak'ta hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada iki güvenlik görevlisi yaralandı
04.03.2021 17:27
Son dakika haber... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastane otoparkında park etme meselesinden çıkan kavgada iki güvenlik görevlisi silahla yaralandı.
Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında, hastanenin güvenlik görevlileri ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında otomobil park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri Rahmi Özkara ve Tolga Temelkuran, silahla yaralandı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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