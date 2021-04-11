Son dakika haberleri! Zonguldak'ta hastanenin tuvalet penceresinden kaçarken düşen hırsızlık şüphelisi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ta sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin tuvalet penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken beton zemine düşüp ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sevk edildiği Ereğli Devlet Hastanesinde 5 gündür tedavi gören hırsızlık şüphelisi Ö.Ö, yaşam mücadelesini yitirdi.
Ö.Ö'nün cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince 6 Nisan'da sağlık raporu için Alaplı Devlet Hastanesine götürülen hırsızlık şüphelisi Ö.Ö, izin alarak girdiği ikinci kattaki tuvaletin penceresinden atlayarak kaçmak istemişti. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Ö.Ö, müdahale sonrası Ereğli Devlet Hastanesine sevk edilmişti.
Kaynak: AA
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