Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir iş yerinden bakır kablo çaldığı öne süren kişi ile bu malzemeleri sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kepez Mahallesi Mahmut Paşa Sokak'ta Fuat Ulaş'a ait inşaattan 15 bin lira değerinde 71 kilogram kablo çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu bakır kablo çaldığı belirlenen Yücel Y. (47) ilçe merkezinde gözaltına alındı. Aracında yapılan aramada ise testere, kablo kesme makası ve kerpeten ele geçirildi.

Polis, Yücel Y'nin ardından çaldığı malzemeleri sattığı belirlenen Tarık A'yı da (43) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.