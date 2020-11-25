Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zonguldak İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için stant açtı, broşür ve karanfil dağıttı.

Kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara KADES'in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulama olduğunu anlattı.

Ekipler, standa gelenlere broşür ve karanfil verdi.