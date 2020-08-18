Son dakika haberleri! Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanlığınca ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçenin cadde, sokak, park ve kaldırımlarının dezenfekte edildiği, konteyner ve çöp bidonlarının da sinek ve haşerelere karşı ilaçladığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un, şu ifadeleri yer aldı:

"İlçemizde bulunan bütün çöp bidon ve konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek ve mikrop oluşumu önlüyor. Halkın sağlığını tehdit edecek alanları sürekli kontrol ederek ilaçlıyoruz. Böylece kötü koku, haşere, bakteri ve sineklerin önüne geçiyoruz. Sinek ve benzeri zararlılar ile mücadele sağlık açısından çok önemli. Bu amaçla bizler de belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."