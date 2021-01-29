Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil B'ye (60), sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Cemil B, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cemil B, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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