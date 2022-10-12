Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi

12.10.2022 15:50
Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ta polis ekipleri, kent merkezindeki bazı noktalarda trafik denetimi yaptı.

Zonguldak'ta polis ekipleri, kent merkezindeki bazı noktalarda trafik denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, Fevkani Köprüsü, Ulu Cami ve Soğuksu mevkilerinde park yasağına uymayan sürücülere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bazı araç sahiplerine kurallara uymadıkları için işlem yaptı.

Kent merkezindeki denetimlerin süreceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin bahçesine uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin bahçesine uçtu Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı Kastamonu 3. sayfa haberi: Araç tavan lambasına saklanan uyuşturucu polise takıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:05:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement