Ekipler, bazı araç sahiplerine kurallara uymadıkları için işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, Fevkani Köprüsü, Ulu Cami ve Soğuksu mevkilerinde park yasağına uymayan sürücülere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi - Son Dakika

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