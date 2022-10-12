Son dakika haberleri... Zonguldak'ta polis ekiplerinden kent merkezinde trafik denetimi

Zonguldak'ta polis ekipleri, kent merkezindeki bazı noktalarda trafik denetimi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, Fevkani Köprüsü, Ulu Cami ve Soğuksu mevkilerinde park yasağına uymayan sürücülere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, bazı araç sahiplerine kurallara uymadıkları için işlem yaptı.
Kent merkezindeki denetimlerin süreceği belirtildi.
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