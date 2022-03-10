Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

10.03.2022 21:34

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Sokak'taki bir iş yerinde M.A. ile G.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu G.A. ile tarafları ayırmaya çalıştığı değerlendirilen S.H. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ZONGULDAK - Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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