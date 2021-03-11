Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde silahlı saldırı sonucu maden işçisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta ikamet eden maden işçisi Yalçın Karadöngel (43), evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık personeli, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalıştığı öğrenilen Karadöngel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Karadöngel'in cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.