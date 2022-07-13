Edinilen bilgiye göre kaza, Karaman beldesindeki karayolunda meydana geldi. Zonguldak istikametinden Bakacakkadı istikametine sağ şeritte giden 78 BU 785 plakalı kamyon ile aynı istikamette giden 41 AHF 049 plakalı panelvan araç çarpıştı. Panelvan aracın sürücüsü çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Servisi aranarak ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Karaman, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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