Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi

24.11.2020 18:13
Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi, System.String[]

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaşamını yitiren 1'i bebek, 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaşamını yitiren 1'i bebek, 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Tekin (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Gamze Tekin'in ise tedavisi sürüyor.

Cenaze töreni

Kazada yaşamını yitiren Şerife Tekin, bebek Hilal Tekin'in ile sürücü Yadigar Eroğlu'nun cenazeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi morgundan yakınları tarafından alındı.

Eroğlu'nun cenazesi Ereğli ilçesine bağlı Esenköy mezarlığında, Şerife Tekin ve bebek Hilal Tekin'in cenazesi ise Alaplı Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesi ve 3 aylık bebeğini toprağa veren baba Hüseyin Tekin'in ise ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Öte yandan, kazada ölen sürücü Yadigar Eroğlu'nun kayınvalidesi Sediye Eroğlu'nun (75) da kaza haberinin ardından kalp krizi geçirdiği, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eroğlu'nun duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza

Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında dün Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 aylık bebek Hilal Tekin hastanede hayatını kaybetmişti.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Cenaze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beckham, Manchester United ve PSG'yi geride bıraktı! Kazanacağı ücret dudak uçuklatacak Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Üst mahkeme kararı bozdu, Palu ailesi davası yeniden başladı İrem Derici'nin geçen hafta müzikseverlerle buluşturduğu şarkısının klibi olay oldu Bülent Arınç'ın istifasına AK Parti ve MHP'den ilk tepki: En büyük hizmetin "istifa" haline gelmesi çok büyük acı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti Isparta'da bu köye muhtar dayanmıyor! 5'inci muhtar "inşaattan düştüm" diyerek istifa etti
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu Kısa yoldan zengin olma hayali kuran 7 yıllık çift dolandırıcıların kurbanı oldu         
17:39
Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü Vicdansız anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü         
17:26
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi         
16:57
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: Rastgele ateş açtım         
15:39
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kadın yolcusunu taciz edip Kadın yolcusunu taciz edip "Sana ev açarım" diyen minibüs şoförüne 9,5 yıl hapis istemi         
13:53
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 18:23:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei