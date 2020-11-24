Son dakika haberleri... Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaşamını yitiren 1'i bebek, 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Tekin (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Gamze Tekin'in ise tedavisi sürüyor.

Cenaze töreni

Kazada yaşamını yitiren Şerife Tekin, bebek Hilal Tekin'in ile sürücü Yadigar Eroğlu'nun cenazeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi morgundan yakınları tarafından alındı.

Eroğlu'nun cenazesi Ereğli ilçesine bağlı Esenköy mezarlığında, Şerife Tekin ve bebek Hilal Tekin'in cenazesi ise Alaplı Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesi ve 3 aylık bebeğini toprağa veren baba Hüseyin Tekin'in ise ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Öte yandan, kazada ölen sürücü Yadigar Eroğlu'nun kayınvalidesi Sediye Eroğlu'nun (75) da kaza haberinin ardından kalp krizi geçirdiği, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eroğlu'nun duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza

Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında dün Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 aylık bebek Hilal Tekin hastanede hayatını kaybetmişti.