ZONGULDAK - Tünel inşaatında ortaya çıkan mağaranın turizm kazandırılması hedefleniyor - Son Dakika

Zonguldak'ta, Mithatpaşa tünellerinin yapımında ortaya çıkan mağaranın turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği, Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa tünellerinin yapımında sona yaklaşıldı.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 2 Ağustos 2013'te temeli atılan, Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek Mithatpaşa tünellerindeki çalışmalar sürüyor.

Tünellerin hayata geçmesiyle Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek tünellerin inşaatı sırasında ortaya çıkan mağaranın Zonguldak Valiliği tarafından turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Tünellerin Bağlık Mahallesi'ndeki girişinde yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen mağarada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz beraberindeki heyetle birlikte incelemede bulunarak, mağara hakkında bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı.

Sarkıt ve dikitleriyle dikkati çeken mağaranın kent turizmine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

"Avrupa'da çok özel bir noktadayız"

Mağara araştırmacısı Engin Zaman, AA muhabirine, mağaranın görülmeye değer olduğunu ve kente kazandırılması için çalışma başlatılmasının önemli olduğu söyledi.

Yol yapımı nedeniyle yeni bir giriş açıldığını anlatan Zaman, "Bu girişin açılmasıyla birlikte halkın diğer kısımları görme şansı ortaya çıktı. Buranın turizme kazandırılmasıyla ilgili ilk 30 metrelik kısmı tabii ki turizme kazandırılması gereken bir yer burası. Muhteşem oluşumlara sahip bir yer burası." diye konuştu.

Zaman, Zonguldak'ın Avrupa'da mağara anlamında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir özelliği şudur, bir gün 3 mağara gezebileceğimiz tek yerdir Avrupa'da. Mağaralarımız birbirine çok yakındır, ulaşım çok kolaydır, neredeyse şehir içerisindedir. Böyle baktığımız zaman Avrupa'da çok özel bir noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.