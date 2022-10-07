Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

07.10.2022 11:20
Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, Kozlu ilçesinde bir şüphelinin aracında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 5 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 2 adet çakmak gazı, 1 adet uyuşturucu kullanma payp aparatı, bir paket esrar sarımında kullanılan Ocb kağıt, bir adet pürmüz çakmak, payp yapımında kullanılan 30 santim serum hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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