Son dakika haberleri! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekiplerin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Operasyonda 175 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.B. (34), O.Ü. (41) ve B.A. (28) gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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