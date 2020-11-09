Son dakika haberleri! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKOTİM) ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen G.B. (34), O.Ü. (41) ve B.A. (28) gözaltına alındı.
Operasyonda 175 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Ekiplerin, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
- Kaynak: AA
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