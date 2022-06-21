ZONGULDAK - Silahlı ve bıçaklı kavgada ölen kadının cenazesi defnedildi

Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 5 gün önce çıkan kavgada N.D. tarafından silahla yaralanan ve tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitiren N.D'nin cenazesi aynı hastanenin morgundan alınarak Ontemmuz Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeş Camisi'ne getirildi.

Burada N.D. için helallik alındı, dua edildi.

N.D'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.