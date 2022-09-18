Son dakika haberleri... ZONGULDAK-ZONGULDAK İNEĞİNİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLÜP KALP KRİZİ GEÇİRDİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... ZONGULDAK-ZONGULDAK İNEĞİNİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLÜP KALP KRİZİ GEÇİRDİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

18.09.2022 10:58

Son dakika haber: ZONGULDAK'ta, çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen ineğinin ölümüne üzülen Durmuş Alboğa (62), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ta, çok miktarda yediği elmayı sindiremeyen ineğinin ölümüne üzülen Durmuş Alboğa (62), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Eylül'de Beycuma beldesi Saraycık köyünde meydana geldi. Durmuş Alboğa, ineklerini sabah saatlerinde beslenmeleri için araziye saldı. Akşam saatlerinde çevredekilerin, ineklerden birinin yakındaki bahçede fenalaştığını söylemesi üzerine Alboğa, belirtilen yere koştu. İneğini kurtarmaya çalışan ancak başaramayan Alboğa, üzüntü içerisinde gittiği yaklaşık 100 metre mesafedeki evinde fenalaşıp yere yığıldı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, haber verdikten sonra Alboğa'yı köy dolmuşuyla yola çıkardı. Karadere köyü yol ayrımında ambulansa alınan Alboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durmuş Alboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ELMALARI SİNDİREMEYİNCE ÖLMÜŞ

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, ölen ineğin çok fazla elma yediği ve sindiremediği belirlendi. Bahçede ölen inek, belediyenin iş makinesiyle dere yatağının kenarında kazılan çukura gömüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Durmuş Alboğa'nın cenazesi morgdan alınıp köydeki evinin önüne getirildi. Alboğa, burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... ZONGULDAK-ZONGULDAK İNEĞİNİN ÖLÜMÜNE ÜZÜLÜP KALP KRİZİ GEÇİRDİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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