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Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

09.11.2021 11:53
Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'e (26) İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'e (26) İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada aynı hüküm verildi. Öztürk, bir kez daha müebbet hapis cezası aldı.

Bornova ilçesinde 18 Aralık 2017 tarihinde üniversite öğrencisi Günhan Öztürk (26), Zülal Tütüncü'yü (21), babasına ait kılıçla öldürdü. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk, 2020'nin Temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tütüncü ailesinin avukatı, Öztürk'ün aldığı cezanın az olduğu iddiasıyla, sanığın avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tam olmadığı gerekçe gösterip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

İSTİNAF BİR RAPOR DAHA İSTEDİDosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün akli durumu ve cezai ehliyeti ile ilgili sadece Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde rapor alındığı hatırlatarak yetkili İstanbul 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor istedi. 4'üncü Ceza Dairesi, alınacak bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'ndan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.4'üncü Ceza Dairesi, Öztürk'ün Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporunun hükme esas alınması sebebiyle eksik incelemeyle karar verildiğini belirtti. Böylece 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTIGeçen perşembe günü yerel mahkemede görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin hasta olduğunu ve tedavi görmesi gerektiğini savunarak beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Öztürk ise, "Son derece pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Rahatsız olduğum için psikiyatrik ilaçlar kullanıyorum. Bu nedenle cezaevinde tekli odaya alınmam için yazı yazılmasını istiyorum" dedi.

Savcı mütalaasında, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan istenen raporda cezai ehliyeti tam çıkan Öztürk için müebbet hapis talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ü, Zülal Tütüncü'yü öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, duruşmayı bitirdi.


Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis
Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis
Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis
Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis

İstinaf Mahkemesi, Ceza Dairesi, Üniversite, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Zülal'i kılıçla öldüren sanığa bir kez daha müebbet hapis - Son Dakika


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