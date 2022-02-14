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Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişi adliyede - Son Dakika

Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişi adliyede

14.02.2022 11:11
Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişi adliyede

Son dakika haberler... ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden gözaltı süreleri uzatılan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden gözaltı süreleri uzatılan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise gözaltı süresi 10 Şubat'ta uzatıldı. Gözaltı süreleri bugün dolan 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen 3 kişinin savcılık sorgusu sürüyor.


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Necip Hablemitoğlu, Gözaltı, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişi adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltı süresi biten 3 kişi adliyede - Son Dakika
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