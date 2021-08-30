Sosyetenin tanınan isimlerinden Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz sene aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Aylardır nikah masasına oturmak için hazırlık yapan çift, düğüne günler kala aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.
Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili hayatını kaybetti. Nazlı Kaya'nın Bursa'da yaşayan üvey babasının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Bu arada Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, cuma günü Çırağan Saray'ında yapılacak düğünü erteledi.
Ölüm haberinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan çift, düğün tarihleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Son dakika... Hacı Sabancı'nın müstakbel eşi Nazlı Kayı'nın acı günü! Üvey babasının ölümüyle yıkılıp, düğünü erteledi - Son Dakika Magazin