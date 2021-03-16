Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıya uğrayan avukat hastanede hayatını kaybetti.

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y. ile haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan ve haciz memurları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi Y.Y. tabancayla avukat Arslan'ın göğsüne ateş etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Nişanlı olan avukat Arslan'ın haziranda dünya evine gireceği öğrenildi.

"Saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz"

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, hastaneye giderek bilgi aldı. Eyüpoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşının bugün görevi başında silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu söyledi.

Daha önce de avukatların bu tür saldırılara uğradığına dikkati çeken Eyüboğlu, "Eğer bir ülkede avukatlar kuvvetliyse o ülke vatandaşları haklarına kavuşabilirler. Avukatı sessiz bıraktığınız sürece, sizin hakkınız zayi olmaktadır. Vatandaşımızın bunun bilincinde olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Eyüboğlu, bir avukatın asla bulunduğu dosyayla irtibatlandırılamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O avukat sadece görevini yapmak için orada bulunuyordur. Borçlunun içinde bulunduğu durum, o anki pozisyon, bunların hiçbiri görevini ifa etmekten başka hiçbir gayesi olmayan bir avukata saldırmaya, onun hayatına kastetmeye ve onu sevenlerin elinden alma hakkını hiç kimseye vermez. İstanbul Barosu olarak saldırgan en ağır cezayı alana kadar bu işin peşindeyiz. Bu işi kararlılıkla sonuna kadar götüreceğiz."