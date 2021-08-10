Son dakika haberleri: Hadımköy'de 3 kızın adım adım kaçışı güvenlik kamerasında - Son Dakika

HADIMKÖY'de önceki gün evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız çocuğunun kaçış ve bulunma anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hadımköy'de önceki gün 2'si kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 'piknik yapmaya gidiyoruz' diyerek ortadan kaybolmuştu. Uzun süre haber alamayan kızların aileleri polise giderek çocuklarının eve gelmediği belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından harekete geçen ekipler, yaşları küçük Nazar Memiş, (11) Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) yönelik arama çalışması başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp 3 kızı arama çalışmalarını genişleterek özel ekip kurdu.

ÖZEL EKİP, AVCILARDA ÇOK SAYIDA GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kayıp kızların bulunması için kurulan özel ekip, Avcılar 'da çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp kızların son görüldüğü anlara ulaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kamaralardan 3 kız çocuğunun en son Avcılar sahile gittiğini tespit etti. Önce kızların eşyaları bulundu.

KAYIP KIZLARIN BULUNMADAN ÖNCEKİ GÜVENLİK KAMERALARINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİNazar Memiş, Eslem Yüksel ve Efsa Yüksel'in, Avcılar'da bulunan bir marketten yiyecek aldığı ardından bir camiye giderek yemek yedikleri ve son olarak da Avcılar sahile gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerden yola çıkan özel ekip, kızların son görüldüğü yerde başlattığı geniş çaplı aramalarda 3 kız çocuğunu sahildeki lunaparkta buldu. Bulunan çocuklar dün gece saatlerinde Arnavutköy Çocuk Büro Amirliği'nce ailelerine teslim edildi.