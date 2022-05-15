Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

15.05.2022 16:28
Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Samet Yıldızlar idaresindeki 34 HP 495 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkıp Sürgü mahallesi girişinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Samet Yıldızlar ile araçta yolcu olarak bulunan Muazzez Yıldızlar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

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Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Doğanşehir, Adıyaman, Malatya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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