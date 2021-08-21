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Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

21.08.2021 21:29
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde bir motosiklet, düğüne gidenlerin bulunduğu hafif ticari araca çarptı. 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, olay yerine gelen yakınları ve babası sinir krizi geçirdiler. Öte yandan kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi- İznik karayolunda Cem Demirci'nin kullandığı 16 RAM 20 plakalı motosiklet, düğüne geldiği otele giriş yapmak için dönüş yapan Aşır Yıldıran (56) yönetimindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen Demirci, kanlar içinde yerde kaldı. Hafif ticari araçtaki Serap İlhan (62) ve Serpil İlhan (57) da yaralandı.

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza haberini duyunca olay yerine gelen Cem Demirci'nin babası Sami Demirci ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Cem Demirci'nin cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bu arada kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Cem Demirci, Orhangazi, İznik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düğüne gidenlerin bulunduğu araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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