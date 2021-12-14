Son dakika: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; sıkışan sürücüyü itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika

BURSA'da, sürücüsünün caddeye kontrolsüz çıktığı öne sürülen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerden Kadriye D., sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye D. yönetimindeki 16 CJG 90 plakalı otomobil, iddiaya göre, yan yoldan caddeye kontrolsüz çıkan Ahmet G.'nin kullandığı 16 NOU 38 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, Kadriye D. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Kadriye D.'yi sıkıştığı yerden kısa sürede çıkardı. Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadriye D. ile Ahmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.