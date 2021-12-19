Son dakika! Hafif ticari araç kanala düştü: 1'i AFAD personeli 3 ölü (2) - Son Dakika

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kanala düşen araçtaki 2 kişiyi kurtarma çalışması sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AFAD personeli Mürsel Demir için başsağlığı açıklaması yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Merhum arama kurtarma personelimiz Mürsel Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. AFAD ailemizin başı sağ olsun" denildi.

ANKARA,