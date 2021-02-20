Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Tapan (21) idaresindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç, Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde Elbistan Belediyesine ait kar temizliği yapan iş makinesine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Tapan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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