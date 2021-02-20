Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada ağır yaralanan Tapan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Tapan (21) idaresindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç, Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde Elbistan Belediyesine ait kar temizliği yapan iş makinesine çarptı.

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