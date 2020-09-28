Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, o anlar kamerada

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı. Kaza anı ise, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Manisa- Turgutlu karayolu Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki 45 ACC 325 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönmek üzere olan ve İzzet Aguş'un (34) kullandığı 45 UK 128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü İzzet Aguş ile hafif ticari araçta bulunan Yusuf Can A.(15), Fazile A.(43) ve Canan A.(18) yaralandı. Ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan otomobil sürücüsü Aguş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı ise, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.