İZMİR'de durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Kokuya duyarlı narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 1 kilo 935 gram bonzai ile 5 bin 600 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi. Olayla ilgili, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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