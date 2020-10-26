Son Dakika | Hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 9 kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika | Hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 9 kişi öldü

26.10.2020 10:15
Son Dakika | Hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 9 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haber: Yurt genelinde hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi gören 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yurt genelinde hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavi gören 9 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 24-25 Ekim'de İzmir'de 7, Mersin ve Samsun'da birer olmak üzere 9 kişi, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde yaşam mücadelesini kaybetti.

9 Ekim'den bu yana İzmir'de 35, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'nde 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da ikişer, Samsun ve Trabzon'da birer olmak üzere 80 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Operasyonlar sürüyor

Sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonların sürdüğü yurt genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan 95'i tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı, bazılarının emniyet, jandarma ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son iki günde düzenlenen operasyonlarda Manisa'da 100 litre rakı, 1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap, Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason aroması, Malatya'da 269 litre ve Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Alkol, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hafta sonu metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 9 kişi öldü - Son Dakika

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